Qualtrics Software Test Engineer Algas

Mediānā Software Test Engineer atlīdzības in United States pakete Qualtrics kopā ir $136K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qualtrics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Mediānais pakete
company icon
Qualtrics
Software Test Engineer
Seattle, WA
Kopā gadā
$136K
Līmenis
L4
Pamatalga
$124K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$12K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Qualtrics?

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Qualtrics uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots jobFamilies.Software Test Engineer pozīcijai Qualtrics in United States, ir gada kopējā atlīdzība $207,800. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Qualtrics jobFamilies.Software Test Engineer pozīcijai in United States, ir $136,000.

