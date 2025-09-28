Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzība in United States Qualtrics svārstās no $342K year Associate Manager līmenim līdz $382K year Senior Director of Engineering līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $415K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qualtrics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Qualtrics uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)