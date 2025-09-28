Uzņēmumu katalogs
Qualtrics
Qualtrics Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Qualtrics svārstās no $159K year L3 līmenim līdz $510K year L7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $202K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qualtrics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
Software Engineer I(Iesācēju līmenis)
$159K
$120K
$32.1K
$6.5K
L4
Software Engineer II
$215K
$155K
$50.5K
$9.6K
L5
Software Engineer III
$318K
$188K
$102K
$27K
L6
Software Engineer IV
$362K
$208K
$131K
$23.3K
$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Qualtrics uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Iekļautie amati

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Pētnieks zinātnieks

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Qualtrics in United States, ir gada kopējā atlīdzība $510,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Qualtrics Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $196,000.

