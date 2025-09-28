Uzņēmumu katalogs
Produkta dizainers atlīdzība in United States Qualtrics svārstās no $136K year L3 līmenim līdz $244K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $200K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qualtrics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
$136K
$120K
$10.5K
$5.9K
L4
$198K
$151K
$40K
$7.6K
L5
$244K
$174K
$44.8K
$24.7K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
$160K

PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Qualtrics uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

The highest paying salary package reported for a Produkta dizainers at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $296,425. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Produkta dizainers role in United States is $189,270.

