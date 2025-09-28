Uzņēmumu katalogs
Qualtrics Datu zinātnieks Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qualtrics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

SGD 107K - SGD 129K
Singapore
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
SGD 99.6KSGD 107KSGD 129KSGD 136K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Qualtrics uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Qualtrics in Singapore, ir gada kopējā atlīdzība SGD 135,972. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Qualtrics Datu zinātnieks pozīcijai in Singapore, ir SGD 99,635.

