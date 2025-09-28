Uzņēmumu katalogs
Qualtrics
Qualtrics Biznesa operāciju vadītājs Algas

Vidējā Biznesa operāciju vadītājs kopējā atlīdzība Qualtrics svārstās no MX$1.07M līdz MX$1.45M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qualtrics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Qualtrics uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Qualtrics میں Biznesa operāciju vadītājs کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ MXMX$28,148,574 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Qualtrics میں Biznesa operāciju vadītājs کردار کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ MXMX$20,626,107 ہے۔

Citi resursi