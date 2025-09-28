Uzņēmumu katalogs
Qualtrics
Qualtrics Administratīvais asistents Algas

Vidējā Administratīvais asistents kopējā atlīdzība in United States Qualtrics svārstās no $77.2K līdz $112K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qualtrics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$87.6K - $102K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$77.2K$87.6K$102K$112K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Qualtrics uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Qualtrics in United States의 Administratīvais asistents에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $112,098입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Qualtrics의 Administratīvais asistents 직무 in United States에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $77,244입니다.

