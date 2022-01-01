Uzņēmumu katalogs
Qualia
Qualia Algas

Qualia algas svārstās no $55,275 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $256,959 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Qualia. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/18/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $170K

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $200K
Klientu apkalpošana
$55.3K

Datu zinātnieks
$118K
Mārketings
$102K
Personāla atlases speciālists
Median $155K
Pārdošana
$85.4K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$257K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Qualia uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

A função com maior remuneração relatada na Qualia é Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $256,959.
A remuneração total anual mediana relatada na Qualia é $136,300.

