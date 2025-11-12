Uzņēmumu katalogs
Qualcomm
Mediānā Mobilo ierīču dizainers atlīdzības in United States pakete Qualcomm kopā ir $195K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qualcomm kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Mediānais pakete
Qualcomm
Product Designer
San Diego, CA
Kopā gadā
$195K
Līmenis
Sr Stagg
Pamatalga
$195K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
15 Gadi
Darba pieredze
17 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Qualcomm?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Qualcomm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (16.65% pusgada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (16.65% pusgada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Qualcomm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mobilo ierīču dizainers pozīcijai Qualcomm in United States, ir gada kopējā atlīdzība $527,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Qualcomm Mobilo ierīču dizainers pozīcijai in United States, ir $257,000.

Citi resursi