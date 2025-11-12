Uzņēmumu katalogs
Qualcomm
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Mehānikas inženieris

  • Visas Mehānikas inženieris algas

  • Greater Taipei Area

Qualcomm Testēšanas inženieris Algas Greater Taipei Area

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qualcomm kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Mums nepieciešami tikai 4 vēl Mehānikas inženieris datis par Qualcomm lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Qualcomm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (16.65% pusgada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (16.65% pusgada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Qualcomm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Mehānikas inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Testēšanas inženieris pozīcijai Qualcomm in Greater Taipei Area, ir gada kopējā atlīdzība NT$2,269,629. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Qualcomm Testēšanas inženieris pozīcijai in Greater Taipei Area, ir NT$1,813,965.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Qualcomm

Saistītie uzņēmumi

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi