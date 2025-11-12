SoC inženieris atlīdzība in Greater San Diego Area Qualcomm svārstās no $139K year Hardware Engineer līmenim līdz $414K year Principal Hardware Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater San Diego Area pakete kopā ir $268K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qualcomm kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$139K
$117K
$12.5K
$9.3K
Senior Hardware Engineer
$186K
$149K
$22.8K
$13.3K
Staff Hardware Engineer
$246K
$170K
$48.6K
$26.9K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Qualcomm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (16.65% pusgada)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (16.65% pusgada)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Qualcomm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)