Radiofrekvenču inženieris atlīdzība in San Francisco Bay Area Qualcomm kopā ir $223K year Senior Hardware Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete kopā ir $205K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qualcomm kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$223K
$169K
$40K
$14K
Staff Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Qualcomm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (16.65% pusgada)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (16.65% pusgada)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Qualcomm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)