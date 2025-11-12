Iegultās aparatūras inženieris atlīdzība in India Qualcomm svārstās no ₹2.48M year Hardware Engineer līmenim līdz ₹7.97M year Staff Hardware Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹5.52M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qualcomm kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹2.48M
₹1.87M
₹515K
₹101K
Senior Hardware Engineer
₹5.66M
₹3.6M
₹1.42M
₹638K
Staff Hardware Engineer
₹7.97M
₹5.06M
₹2.26M
₹649K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Qualcomm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (16.65% pusgada)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (16.65% pusgada)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Qualcomm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)