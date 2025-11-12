Uzņēmumu katalogs
Qualcomm
  • Algas
  • Aparatūras inženieris

  • ASIC inženieris

  • San Francisco Bay Area

Qualcomm ASIC inženieris Algas San Francisco Bay Area

ASIC inženieris atlīdzība in San Francisco Bay Area Qualcomm svārstās no $180K year Hardware Engineer līmenim līdz $519K year Principal Hardware Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete kopā ir $245K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qualcomm kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Vidējā Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$180K
$139K
$21.3K
$20.3K
Senior Hardware Engineer
$221K
$170K
$36.8K
$14.2K
Staff Hardware Engineer
$278K
$199K
$58.3K
$20.9K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Qualcomm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (16.65% pusgada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (16.65% pusgada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Qualcomm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots ASIC inženieris pozīcijai Qualcomm in San Francisco Bay Area, ir gada kopējā atlīdzība $519,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Qualcomm ASIC inženieris pozīcijai in San Francisco Bay Area, ir $239,000.

