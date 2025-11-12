Uzņēmumu katalogs
Qorvo
Qorvo Radiofrekvenču inženieris Algas Greensboro-H.Point-W.Salem Area

Mediānā Radiofrekvenču inženieris atlīdzības in Greensboro-H.Point-W.Salem Area pakete Qorvo kopā ir $118K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qorvo kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Mediānais pakete
company icon
Qorvo
Radio Frequency Engineer
Greensboro, NC
Kopā gadā
$118K
Līmenis
L3
Pamatalga
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$3K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
2 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Radiofrekvenču inženieris pozīcijai Qorvo in Greensboro-H.Point-W.Salem Area, ir gada kopējā atlīdzība $187,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Qorvo Radiofrekvenču inženieris pozīcijai in Greensboro-H.Point-W.Salem Area, ir $122,000.

