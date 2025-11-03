Uzņēmumu katalogs
Qohash
Qohash Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Canada pakete Qohash kopā ir CA$153K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qohash kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Mediānais pakete
company icon
Qohash
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
Kopā gadā
CA$153K
Līmenis
Senior
Pamatalga
CA$153K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Qohash?
Jaunākie algu pieteikumi
Algas nav atrastas
Prakses algas

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Qohash in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$201,407. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Qohash Programmatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$153,331.

