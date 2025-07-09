Uzņēmumu katalogs
Purdue University
Purdue University Algas

Purdue University algas svārstās no $19,900 kopējā atlīdzībā gadā Administratīvais asistents zemākajā līmenī līdz $132,335 Kopējie atlīdzības pakalpojumi augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Purdue University. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/17/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $72K

Pētnieks zinātnieks

Ķīmijas inženieris
Median $70K

Pētniecības inženieris

Mehānikas inženieris
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Administratīvais asistents
$19.9K
Datu zinātnieks
$119K
Elektrotehnikas inženieris
$34.3K
Grafiskais dizainers
$41.4K
Aparatūras inženieris
$29.9K
Cilvēkresursi
$47.8K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$39K
Projektu vadītājs
$77.6K
Kopējie atlīdzības pakalpojumi
$132K
Uzticība un drošība
$98K
The highest paying role reported at Purdue University is Kopējie atlīdzības pakalpojumi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $132,335. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Purdue University is $41,392.

Citi resursi