PSP Investments
PSP Investments Programmatūras inženieris Algas

Vidējā Programmatūras inženieris kopējā atlīdzība in Canada PSP Investments svārstās no CA$110K līdz CA$150K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu PSP Investments kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$85.3K - $103K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$79.7K$85.3K$103K$109K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā PSP Investments?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai PSP Investments in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$149,673. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots PSP Investments Programmatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$109,674.

