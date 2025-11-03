Uzņēmumu katalogs
Proton
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženierijas menedžeris

  • Visas Programmatūras inženierijas menedžeris algas

Proton Programmatūras inženierijas menedžeris Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Proton kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 1 vēl Programmatūras inženierijas menedžeris dati par Proton lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+CHF 47.4K
Robinhood logo
+CHF 72.7K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Proton uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženierijas menedžeris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Proton in Switzerland, ir gada kopējā atlīdzība CHF 198,260. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Proton Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in Switzerland, ir CHF 145,277.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Proton

Saistītie uzņēmumi

  • Flipkart
  • Microsoft
  • Uber
  • Facebook
  • Snap
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi