Proton
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Proton Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Spain pakete Proton kopā ir €72.2K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Proton kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Mediānais pakete
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Kopā gadā
€72.2K
Līmenis
L2C
Pamatalga
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Proton?
Jaunākie algu pieteikumi
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Proton uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Proton in Spain, ir gada kopējā atlīdzība €90,708. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Proton Programmatūras inženieris pozīcijai in Spain, ir €72,166.

