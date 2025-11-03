Uzņēmumu katalogs
Proton
Proton Kiberdrošības analītiķis Algas

Vidējā Kiberdrošības analītiķis kopējā atlīdzība Proton svārstās no CHF 18.9K līdz CHF 26.5K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Proton kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Proton uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kiberdrošības analītiķis pozīcijai Proton, ir gada kopējā atlīdzība CHF 26,477. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Proton Kiberdrošības analītiķis pozīcijai, ir CHF 18,945.

