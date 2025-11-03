Uzņēmumu katalogs
Proton
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Mārketings

  • Visas Mārketings algas

Proton Mārketings Algas

Vidējā Mārketings kopējā atlīdzība in France Proton svārstās no €75.6K līdz €107K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Proton kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

€85.9K - €102K
France
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
€75.6K€85.9K€102K€107K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Mārketings datis par Proton lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Proton uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Mārketings piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mārketings pozīcijai Proton in France, ir gada kopējā atlīdzība €107,356. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Proton Mārketings pozīcijai in France, ir €75,616.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Proton

Saistītie uzņēmumi

  • Stripe
  • Intuit
  • Airbnb
  • Square
  • DoorDash
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi