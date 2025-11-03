Uzņēmumu katalogs
Proton
Proton Klientu apkalpošana Algas

Vidējā Klientu apkalpošana kopējā atlīdzība in North Macedonia Proton svārstās no MKD 482K līdz MKD 658K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Proton kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Proton uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Klientu apkalpošana pozīcijai Proton in North Macedonia, ir gada kopējā atlīdzība MKD 657,762. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Proton Klientu apkalpošana pozīcijai in North Macedonia, ir MKD 481,981.

