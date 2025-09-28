Uzņēmumu katalogs
Procter & Gamble
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Produkta vadītājs

  • Visas Produkta vadītājs algas

Procter & Gamble Produkta vadītājs Algas

Produkta vadītājs atlīdzība in Poland Procter & Gamble svārstās no PLN 346K year B2 līmenim līdz PLN 407K year B3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Poland pakete kopā ir PLN 331K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Procter & Gamble kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Skatīt 1 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

PLN 602K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam PLN 113K+ (dažreiz PLN 1.13M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Procter & Gamble?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Produkta vadītājs piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta vadītājs pozīcijai Procter & Gamble in Poland, ir gada kopējā atlīdzība PLN 547,756. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Procter & Gamble Produkta vadītājs pozīcijai in Poland, ir PLN 306,552.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Procter & Gamble

Saistītie uzņēmumi

  • Polaris
  • Whirlpool
  • Rakuten
  • Target
  • The Home Depot
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi