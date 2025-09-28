Produkta vadītājs atlīdzība in Poland Procter & Gamble svārstās no PLN 346K year B2 līmenim līdz PLN 407K year B3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Poland pakete kopā ir PLN 331K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Procter & Gamble kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
