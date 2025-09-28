Uzņēmumu katalogs
Procter & Gamble
Produkta dizainers atlīdzība in United States Procter & Gamble kopā ir $93.5K year B1 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $107K.

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
B1
Product Designer
$93.5K
$93.5K
$0
$0
B2
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Procter & Gamble?

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Procter & Gamble?

Abonēt verificētus Produkta dizainers piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

BUJ

The highest paying salary package reported for a Produkta dizainers at Procter & Gamble in United States sits at a yearly total compensation of $162,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Produkta dizainers role in United States is $107,000.

