Mehānikas inženieris atlīdzība in United States Procter & Gamble svārstās no $101K year B1 līmenim līdz $188K year B3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $102K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Procter & Gamble kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Algas nav atrastas
