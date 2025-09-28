Datu zinātnieks atlīdzība in United States Procter & Gamble svārstās no $133K year B1 līmenim līdz $245K year B3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $148K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Procter & Gamble kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
