Mediānā Biznesa operāciju vadītājs atlīdzības pakete Procter & Gamble kopā ir $106K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Procter & Gamble kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Mediānais pakete
company icon
Procter & Gamble
Business Operations Manager
hidden
Kopā gadā
$106K
Līmenis
B1
Pamatalga
$92K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$14.1K
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
1 Gads
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa operāciju vadītājs pozīcijai Procter & Gamble, ir gada kopējā atlīdzība $160,107. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Procter & Gamble Biznesa operāciju vadītājs pozīcijai, ir $103,500.

