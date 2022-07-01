Uzņēmumu katalogs
ProArch
ProArch Algas

ProArch algas svārstās no $4,350 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $54,026 Produkta vadītājs augstākajā līmenī.

Datu analītiķis
$4.4K
Datu zinātnieks
$18.2K
Produkta vadītājs
$54K

Programmatūras inženieris
$18.8K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ProArch, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $54,026. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ProArch, ir $18,512.

