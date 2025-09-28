Uzņēmumu katalogs
PriceSpider
PriceSpider Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in United States pakete PriceSpider kopā ir $155K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu PriceSpider kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Mediānais pakete
company icon
PriceSpider
Software Engineer
hidden
Kopā gadā
$155K
Līmenis
L3
Pamatalga
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā PriceSpider?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Programmatūras inženieris katika PriceSpider in United States kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $177,500. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika PriceSpider kwa jukumu la Programmatūras inženieris in United States ni $155,000.

