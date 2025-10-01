Uzņēmumu katalogs
Preply
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Barcelona Area

Preply Programmatūras inženieris Algas Greater Barcelona Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Barcelona Area pakete Preply kopā ir €81.2K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Preply kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Preply
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Kopā gadā
€81.2K
Līmenis
P7
Pamatalga
€75.2K
Stock (/yr)
€6K
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
12 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Preply?

€142K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam €26.7K+ (dažreiz €267K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Preply in Greater Barcelona Area, ir gada kopējā atlīdzība €106,471. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Preply Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Barcelona Area, ir €82,902.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Preply

Saistītie uzņēmumi

  • Chowbus
  • Houzz
  • Bankers Healthcare Group
  • Freshly
  • YourMechanic
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi