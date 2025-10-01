Uzņēmumu katalogs
Premise Datu zinātnieks Algas Northern Virginia Washington DC

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Northern Virginia Washington DC pakete Premise kopā ir $120K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Premise kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Premise
Data Scientist
Washington DC
Kopā gadā
$120K
Līmenis
-
Pamatalga
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Premise?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
The highest paying salary package reported for a Datu zinātnieks at Premise in Northern Virginia Washington DC sits at a yearly total compensation of $205,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Premise for the Datu zinātnieks role in Northern Virginia Washington DC is $120,000.

