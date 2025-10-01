Uzņēmumu katalogs
Premier
Premier Programmatūras inženierijas vadītājs Algas Charlotte, NC Greater Area

Mediānā Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzības in Charlotte, NC Greater Area pakete Premier kopā ir $214K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Premier kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Kopā gadā
$214K
Līmenis
-
Pamatalga
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$23.5K
Gadi uzņēmumā
6 Gadi
Darba pieredze
20 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Premier?

$160K

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženierijas vadītājs at Premier in Charlotte, NC Greater Area sits at a yearly total compensation of $218,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Premier for the Programmatūras inženierijas vadītājs role in Charlotte, NC Greater Area is $210,000.

