PowerToFly Algas

PowerToFly algas svārstās no $42,210 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $238,800 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem PowerToFly. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/17/2025

$160K

Cilvēkresursi
$42.2K
Personāla atlases speciālists
$42.2K
Pārdošana
$239K

Programmatūras inženieris
$75.2K
BUJ

The highest paying role reported at PowerToFly is Pārdošana at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $238,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PowerToFly is $58,716.

