Pomelo Algas

Pomelo algas svārstās no $15,501 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $54,000 Produkta dizainers augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Pomelo. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/20/2025

Programmatūras inženieris
Median $31.2K
Biznesa analītiķis
$15.5K
Produkta dizainers
Median $54K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Pomelo, ir Produkta dizainers ar gada kopējo atlīdzību $54,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Pomelo, ir $31,200.

