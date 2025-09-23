Uzņēmumu katalogs
Policybazaar
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Policybazaar Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in India pakete Policybazaar kopā ir ₹1.35M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Policybazaar kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Mediānais pakete
company icon
Policybazaar
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Kopā gadā
₹1.35M
Līmenis
L2
Pamatalga
₹1.35M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Policybazaar?

₹13.98M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam ₹2.62M+ (dažreiz ₹26.21M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Policybazaar in India sits at a yearly total compensation of ₹1,995,923. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Policybazaar for the Programmatūras inženieris role in India is ₹1,239,789.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Policybazaar

Saistītie uzņēmumi

  • Spotify
  • Apple
  • Flipkart
  • Databricks
  • Tesla
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi