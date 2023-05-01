Uzņēmumu katalogs
Plusgrade
Plusgrade Algas

Plusgrade algas svārstās no $54,223 kopējā atlīdzībā gadā Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) zemākajā līmenī līdz $94,020 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Plusgrade. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/29/2025

Programmatūras inženieris
Median $94K

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$54.2K
Produkta dizaineris
$63K

Produkta menedžeris
$81.6K
Personāla atlases speciālists
$65.3K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Plusgrade, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $94,020. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Plusgrade, ir $65,325.

Citi resursi

