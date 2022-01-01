Uzņēmumu katalogs
Pluralsight
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Pluralsight Algas

Pluralsight algas svārstās no $62,559 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženierijas menedžeris zemākajā līmenī līdz $425,850 Klientu veiksme augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Pluralsight. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Produkta menedžeris
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Datu zinātnieks
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Biznesa analītiķis
Median $86K
Klientu veiksme
$426K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$80K
Mārketinga operācijas
$102K
Produkta dizaina menedžeris
$241K
Projektu menedžeris
$87.1K
Pārdošana
Median $125K
Pārdošanas inženieris
$136K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$62.6K
Risinājumu arhitekts
$136K
Tehnisko programmu menedžeris
$116K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Pluralsight uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Pluralsight, ir Klientu veiksme at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $425,850. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Pluralsight, ir $135,675.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Pluralsight

Saistītie uzņēmumi

  • BlueVine
  • Cyndx
  • Bamboo Rose
  • Juniper Square
  • VTS
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pluralsight/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.