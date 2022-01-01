Uzņēmumu katalogs
Playtech
Playtech Algas

Playtech algas svārstās no $16,444 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $180,900 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Playtech. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/14/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $59.8K

Backend programmatūras inženieris

Biznesa analītiķis
$63.3K
Klientu apkalpošana
$16.4K

Datu zinātnieks
$44.4K
Cilvēkresursi
$71.3K
Produkta dizaina vadītājs
$61.1K
Produkta vadītājs
$36.1K
Projektu vadītājs
$48.6K
Personāla atlases speciālists
$30.7K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$75.4K
Risinājumu arhitekts
$181K
Tehnisko programmu vadītājs
$37.9K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Playtech, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $180,900. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Playtech, ir $54,201.

Citi resursi