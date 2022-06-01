Uzņēmumu katalogs
PLAYSTUDIOS
PLAYSTUDIOS Algas

PLAYSTUDIOS algas svārstās no $10,251 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $160,928 Produkta vadītājs augstākajā līmenī.

$160K

Programmatūras inženieris
Median $113K
Mārketings
$103K
Produkta vadītājs
$161K

Programmu vadītājs
$90.5K
Projektu vadītājs
$39.4K
Personāla atlases speciālists
$10.3K
BUJ

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại PLAYSTUDIOS là Produkta vadītājs at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $160,928. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại PLAYSTUDIOS là $96,480.

