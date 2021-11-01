Uzņēmumu katalogs
Philip Morris International Algas

Philip Morris International algas svārstās no $13,750 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $475,124 Biznesa operācijas augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Philip Morris International. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/26/2025

Programmatūras inženieris
Median $70K
Grāmatvedis
$13.8K
Biznesa operācijas
$475K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Biznesa analītiķis
$38.9K
Biznesa attīstība
$206K
Klientu apkalpošanas operācijas
$23.3K
Datu analītiķis
$47.6K
Datu zinātnes menedžeris
$267K
Finanšu analītiķis
$21.1K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$26.2K
Mārketings
$23.2K
Mārketinga operācijas
$82.3K
Mehānikas inženieris
$47.1K
Produkta menedžeris
$60.3K
Projektu menedžeris
$51.6K
Īpašuma menedžeris
$120K
Personāla atlases speciālists
$92.4K
Pārdošana
$49.1K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$124K
Risinājumu arhitekts
$110K
UX pētnieks
$142K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Philip Morris International, ir Biznesa operācijas at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $475,124. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Philip Morris International, ir $60,300.

