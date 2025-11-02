Uzņēmumu katalogs
Personetics
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Israel pakete Personetics kopā ir ₪227K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Personetics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
Kopā gadā
₪227K
Līmenis
Entry
Pamatalga
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bonuss
₪0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Personetics?
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Personetics in Israel, ir gada kopējā atlīdzība ₪366,343. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Personetics Programmatūras inženieris pozīcijai in Israel, ir ₪226,504.

Citi resursi