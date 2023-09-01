Uzņēmumu katalogs
Performics
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Performics Algas

Performics algas svārstās no $6,848 kopējā atlīdzībā gadā Mārketings zemākajā līmenī līdz $122,113 Projektu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Performics. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Biznesa analītiķis
$76.5K
Mārketings
$6.8K
Mārketinga operācijas
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Projektu vadītājs
$122K
Pārdošana
$30.7K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Performics, ir Projektu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $122,113. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Performics, ir $76,500.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Performics

Saistītie uzņēmumi

  • SoFi
  • DoorDash
  • Amazon
  • PayPal
  • Airbnb
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi