Peapod Digital Labs
Peapod Digital Labs Algas

Peapod Digital Labs algas svārstās no $89,550 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa attīstība zemākajā līmenī līdz $233,750 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Peapod Digital Labs. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/26/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $132K
Produkta vadītājs
Median $234K
Produkta dizainers
Median $140K

Biznesa attīstība
$89.6K
Datu zinātnieks
$138K
Mārketinga operācijas
$130K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$162K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Peapod Digital Labs, ir Produkta vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $233,750. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Peapod Digital Labs, ir $138,067.

