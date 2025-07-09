Uzņēmumu katalogs
PCCW algas svārstās no $28,900 kopējā atlīdzībā gadā Information Technologist (IT) zemākajā līmenī līdz $107,535 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem PCCW. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programmatūras inženieris
Median $67.2K

Backend programmatūras inženieris

Biznesa analītiķis
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Risinājumu arhitekts
$108K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots PCCW, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $107,535. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots PCCW, ir $64,604.

