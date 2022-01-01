Uzņēmumu katalogs
Paytm Algas

Paytm algas svārstās no $12,631 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $201,000 Biznesa attīstība augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Paytm. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/24/2025

Programmatūras inženieris
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Frontend programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Drošības programmatūras inženieris

DevOps inženieris

Produkta vadītājs
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Datu zinātnieks
Median $45.8K
Biznesa analītiķis
Median $31.4K
Produkta dizainers
Median $23.2K
Personāla atlases speciālists
Median $12.6K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $38.8K
Biznesa attīstība
$201K
Datu zinātnes vadītājs
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Produkta dizaina vadītājs
$30K
Programmu vadītājs
$42K
Projektu vadītājs
$29K
Pārdošana
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Akciņu iegūšanas grafiks

10%

G 1

20%

G 2

20%

G 3

25%

G 4

25%

G 5

Akciju veids
Options

Paytm uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 10% tiek iegūtas 1st-G (10.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 5th-G (25.00% gada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Paytm uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Paytm, ir Biznesa attīstība at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $201,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Paytm, ir $40,890.

Citi resursi