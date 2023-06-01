Uzņēmumu katalogs
Paytient Algas

Paytient algas svārstās no $110,970 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $261,300 Personāla atlases speciālists augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Paytient. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/24/2025

Produkta dizainers
$111K
Projektu vadītājs
$174K
Personāla atlases speciālists
$261K

Programmatūras inženieris
$185K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$174K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Paytient, ir Personāla atlases speciālists at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $261,300. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Paytient, ir $174,125.

Citi resursi