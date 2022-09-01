Uzņēmumu katalogs
Payscale Algas

Payscale algas svārstās no $80,400 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $193,463 Cybersecurity Analyst augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Payscale. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programmatūras inženieris
Median $118K
Štāba vadītājs
$151K
Mārketings
$155K

Produkta vadītājs
Median $121K
Pārdošana
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $175K
Risinājumu arhitekts
$160K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Payscale, ir Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $193,463. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Payscale, ir $153,425.

