PayPay Algas

PayPay algas svārstās no $59,779 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $116,063 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem PayPay. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/24/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Programmatūras inženieris
Median $62.8K

Android inženieris

Backend programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $88.6K
Datu zinātnieks
Median $116K

Produkta dizainers
$59.8K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$106K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots PayPay, ir Datu zinātnieks ar gada kopējo atlīdzību $116,063. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots PayPay, ir $88,610.

