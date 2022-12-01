Uzņēmumu katalogs
Payoneer Algas

Payoneer algas svārstās no $20,913 kopējā atlīdzībā gadā Personāla operācijas zemākajā līmenī līdz $885,550 UX pētnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Payoneer. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/24/2025

Programmatūras inženieris
Median $115K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $118K
Datu analītiķis
Median $85K

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $179K
Grāmatvedis
$60.9K
Biznesa operāciju vadītājs
$78.3K
Biznesa attīstība
$184K
Finanšu analītiķis
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Personāla operācijas
$20.9K
Produkta dizainers
$72.4K
Programmu vadītājs
$120K
Projektu vadītājs
$147K
Personāla atlases speciālists
$42.5K
Kopējie atlīdzības pakalpojumi
$40.9K
UX pētnieks
$886K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Payoneer, ir UX pētnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $885,550. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Payoneer, ir $106,605.

Citi resursi